Проросійського бойовика довічно засудили за розстріл автобуса під Волновахою
Керівника підрозділу батальйону "Оплот" Юрія Шпакова довічно засудили за обстріл пасажирського автобуса під Волновахою у січні 2015 року, де загинули 12 осіб.
Джерело: Офіс генерального прокурора, джерела УП у правоохоронних органах
Деталі: Водночас, вирок винесли без участі обвинуваченого, тобто заочно. Джерела УП стверджують, що це Юрій Шпаков.
Його визнали винним у вчиненні терористичного акту та участі в терористичній організації. Окрім довічного позбавлення волі, йому також присудили конфіскацію майна.
Прокуратура стверджує, що засуджений у квітні 2014 року вступив до лав терористів у Донецькій області, а пізніше очолив одне з незаконних збройних формувань – так званий підрозділ батальйону "Оплот".
13 січня 2015 року саме він наказав обстріляти артилерійською системою "Град" блокпосту Збройних Сил України поблизу міста Волноваха, на якому в той час перебували цивільні особи.
Тоді 12 осіб загинули, а ще 19 – отримали поранення.
Передісторія:
- 13 січня 2015 року о 14:25 бойовики обстріляли блокпост українських силовиків під Волновахою. Один із снарядів розірвався біля пасажирського автобуса, який перевозив місцевих жителів.
- У результаті на місці загинуло десятеро цивільних. Пізніше було повідомлено, що від отриманих ран померли згодом чоловік і жінка.
- У березні 2017 року Служба безпеки України і Генпрокуратура України встановила осіб, причетних до теракту у Волновасі, що стався 13 січня 2015 року. За їх даними, це громадянин України – Ю. Шпаков, який керував безпосередньо артилерійським батальйоном, який вів обстріл та громадянин Росії А.Сінельніков, який командував діями Шпакова.