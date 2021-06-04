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Зеленський погрожує винести питання про статус олігархів на референдум

П'ятниця, 4 червня 2021, 20:38

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум. 

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту щодо цього закону, у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім".

Деталі: Зеленський здивований, що в Україні стільки "експертів з деолігархізації", які з’явились після публікації тексту законопроєкту. Якби в Офісі президента про це знали, то запросили їх би до розробки, каже президент. 

Глава держави дорікнув, що за 30 років жоден з політиків найвищого рівня не порушував питання статусу олігархів, "мабуть тому, що багато говорити про себе – негарно й нескромно". 

Зеленський також подякував всім критикам закону, звинувативши їх в тому, що вони працюють на олігархів та є "глибоко в матеріалі".  Безпосередньо олігархам він порадив бути "прозорим бізнесом за сприяння держави, а не за рахунок держави, який фінансує благодійні проєкти, а не групку депутатів". 

"Не можна володіти депутатами, міністрами й будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроект – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І, так – цього більше не буде", – підсумував президент. 

Що передувало: На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

Українська правда
Теми: Зеленськийолігархи


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