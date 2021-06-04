Зеленський погрожує винести питання про статус олігархів на референдум

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо хтось спробує домовлятись із нардепами щодо закону про олігархів, то він винесе це питання на всеукраїнський референдум.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Для тих, хто спробує розгойдати, переконати, переламати або домовитися з депутатами парламенту щодо цього закону, у мене буде одне запитання. Це запитання щодо статусів олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, останнім".

Деталі: Зеленський здивований, що в Україні стільки "експертів з деолігархізації", які з’явились після публікації тексту законопроєкту. Якби в Офісі президента про це знали, то запросили їх би до розробки, каже президент.

Глава держави дорікнув, що за 30 років жоден з політиків найвищого рівня не порушував питання статусу олігархів, "мабуть тому, що багато говорити про себе – негарно й нескромно".

Зеленський також подякував всім критикам закону, звинувативши їх в тому, що вони працюють на олігархів та є "глибоко в матеріалі". Безпосередньо олігархам він порадив бути "прозорим бізнесом за сприяння держави, а не за рахунок держави, який фінансує благодійні проєкти, а не групку депутатів".

"Не можна володіти депутатами, міністрами й будь-якими іншими чиновниками. Цей законопроект – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І, так – цього більше не буде", – підсумував президент.

Що передувало: На сайті Ради з'явився текст проєкту закону Зеленського про олігархів. Зокрема, такий статус набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).