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Україна переходить на Е-лікарняні – Ляшко

П'ятниця, 4 червня 2021, 22:08

З червня по серпень медичні заклади зможуть формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листи непрацездатності, а вже з 1 вересня відбудеться повний перехід на електронну систему формування таких висновків. 

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 01 вересня 2021 року,.

До 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності". 

Деталі: Рішення про те, який вид документу видати, буде приймати лікар, відповідно до вимог МОЗ. 

Наразі наказ, який регулюватиме це питання, підписаний і вже пройшов експертизу Мін'юсту.

Що передувало: У березні МОЗ заявили, що розробка електронних листів непрацездатності або лікарняних наближається до завершення, їх уже тестують.  

Знати більше: Запуск довгообіцяного е-лікарняного перенесли на 2021 рік. Як він має працювати

Українська правда
Теми: медицина


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