Україна переходить на Е-лікарняні – Ляшко

З червня по серпень медичні заклади зможуть формувати як електронні лікарняні, так і видавати паперові листи непрацездатності, а вже з 1 вересня відбудеться повний перехід на електронну систему формування таких висновків.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Facebook

Пряма мова: "Повний перехід усіх медичних закладів країни на формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність відбудеться з 01 вересня 2021 року,.

До 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

Це означає, що з червня по серпень медичні заклади будуть формувати, як медичні висновки про тимчасову непрацездатність, так і видавати паперові листки непрацездатності".

Деталі: Рішення про те, який вид документу видати, буде приймати лікар, відповідно до вимог МОЗ.

Наразі наказ, який регулюватиме це питання, підписаний і вже пройшов експертизу Мін'юсту.

Що передувало: У березні МОЗ заявили, що розробка електронних листів непрацездатності або лікарняних наближається до завершення, їх уже тестують.

Знати більше: Запуск довгообіцяного е-лікарняного перенесли на 2021 рік. Як він має працювати