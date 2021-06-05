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Франція відкриває кордони для іноземних туристів

Субота, 5 червня 2021, 01:14
Франція відкриває кордони для іноземних туристів

Уряд Франції з 9 червня відкриває кордони і починає приймати закордонних туристів.

Джерело: Hromadske з посиланням на пресслужбу уряду Франції

Деталі: Обмеження будуть діяти залежно від того, яка буде епідситуація у третіх країн, звідки прибуватимуть мандрівники, та того, чи вакциновані вони від коронавірусу.

Так, уряд розділив країни світу на три зони: зелену, помаранчеву і червону. За ними визначають можливість і умови в'їзду іноземців до Франції.

До зеленої зони віднесли країни ЄС та Європейської економічної зони, а також Австралію, Японію, Південну Корею, Нову Зеландію та Ізраїль.

Вакциновані жителі цих країн зможуть в'їхати на територію Франції без тесту на коронавірус. Однак якщо людина не отримала щеплення, їй необхідно буде надати негативний ПЛР-тест або тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прибуття.

У помаранчеву зону потрапили країни, де ситуація з коронавірусом залишається невизначеною, але їх вважають зоною поширення небезпечних штамів. Такими уряд Франції визначив більшість країн світу, зокрема й Україну.

Жителі цих країн, які вже вакциновані, зможуть в'їхати до Франції при наявності негативного тесту, зробленого не пізніше ніж за 72 годин до поїздки, або антиген-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин.

Також при поважній причині можуть впустити і невакцинованих людей, але з тестом.

До червоної зони віднесли країни з важкою ситуацією з коронавірусом. Це зокрема ПАР, Бразилія, Туреччина та Індія. Жителі цих країн зможуть в’їхати до Франції лише при наявності вкрай важливої причини, навіть при повній вакцинації.

Нагадаємо: Уряд Італії в суботу схвалив указ, який дозволить подорожувати в і з-за кордону з 3 червня.

"Українська правда" в Threads

Теми: Франціякоронавірустуризм
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