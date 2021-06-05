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СБУ заблокувала кібератаку російських спецслужб

Субота, 5 червня 2021, 01:59

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили факти цілеспрямованого розповсюдження російськими спецслужбами шкідливого програмного забезпечення.

Джерело: Пресслужба СБУ

Дослівно: "Фахівці СБ України встановили, що на початку червня цього року було здійснено масову розсилку електронних листів із підміною адреси відправника.

Повідомлення, зокрема, нібито від Управління патрульної поліції Києва містили шкідливі вкладення і були надіслані на адреси низки державних установ".

"Кіберфахівці СБ України рекомендують провести термінову перевірку інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема використовуючи індикатори, що опубліковані в платформі "MISP-UA" для виявлення їх можливої компрометації та вжиття оперативних запобіжних заходів".

Деталі: Замовники планували вразити комп’ютерні мережі органів державної влади, місцевого самоврядування та об’єктів критичної інфраструктури.

Шкідливе програмне забезпечення ініціює встановлення клієнтської частини програми (засіб віддаленого адміністрування) на уражений комп’ютер.

Це дає можливість іноземній спецслужбі віддалено здійснювати повний контроль над ПК.

Встановлено контрольно-командні сервери, які в тому числі знаходяться на території РФ.

Нагадаємо: Кіберполіція України попереджала про поширення зловмисниками шкідливого програмного забезпечення, яке встановлює на комп'ютер користувача віддалений прихований доступ і надсилає документи на підконтрольні їм сервери.

Українська правда
Теми: кібербезпекахакериСБУ


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