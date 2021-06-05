Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бельгія послаблює карантин

Субота, 5 червня 2021, 04:48

У Бельгії оголосили про чергове ослаблення карантинних обмежень.

Джерело: DW

Деталі: З 9 червня кафе і ресторани вперше більш ніж за півроку відкриють для відвідувачів внутрішні приміщення.

Однак за одним столом сидіти зможуть не більше чотирьох чоловік.

Жителям Бельгії буде дозволено приймати у себе вдома до чотирьох гостей.

Також при дотриманні певних санітарно-гігієнічних правил відкриються кінотеатри, спортивні зали, фітнес-центри і сауни.

Передісторія:

  • Попередній етап послаблень почався 26 квітня - послабили обмеження на зустрічі та відвідання магазинів, а також дозволили роботу "контактних" професій, як перукарі.
  • У Бельгії з суботи, 8 квітня, ресторанам і кафе дозволили знову приймати гостей на відкритих майданчиках.

Теми: Бельгіякарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Міністр юстиції назвав двох людей, що потрапляють до реєстру олігархів

В Україні виявили менше 2 тисяч нових випадків COVID

Лукашенко використовує сталінські методи – МЗС Чехії про інтерв’ю Протасевича

СБУ заблокувала кібератаку російських спецслужб

Франція відкриває кордони для іноземних туристів

США розпочали експорт великої партії COVID-вакцин

Усі новини...
Бельгія
Бельгія і Латвія арештували російські активи у справі про відмивання коштів
У Бельгії після тривалого локдауну відкрилися тераси ресторанів
Бельгія дозволила екстрадицію до Греції засудженого ультраправого євродепутата
Останні новини
11:20
У Раді зареєстрували законопроєкт про корпоративне управління держкомпаній
10:54
Школяр Харкова лякав терактами, як у Казані – СБУ
10:16
Заборона для авіакомпаній Білорусі літати у повітряному просторі ЄС набула чинності
09:53
Китай дозволив щеплювати вакциною Sinovac дітей від 3 років
09:27
Найбільше щеплень за добу зробили у Києві, найменше – на Кіровоградщині
09:02
Міністр юстиції назвав двох людей, що потрапляють до реєстру олігархів
08:26
В Україні виявили менше 2 тисяч нових випадків COVID
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: масова вакцинація на вихідних, таємні рішення РНБО
07:38
Окупанти на Донбасі двічі відкривали вогонь з мінометів
07:14
Туреччина заявила про виявлення нового великого родовища газу
Усі новини...