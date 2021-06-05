Бельгія послаблює карантин

У Бельгії оголосили про чергове ослаблення карантинних обмежень.

Джерело: DW

Деталі: З 9 червня кафе і ресторани вперше більш ніж за півроку відкриють для відвідувачів внутрішні приміщення.

Однак за одним столом сидіти зможуть не більше чотирьох чоловік.

Жителям Бельгії буде дозволено приймати у себе вдома до чотирьох гостей.

Також при дотриманні певних санітарно-гігієнічних правил відкриються кінотеатри, спортивні зали, фітнес-центри і сауни.

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