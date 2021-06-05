Бельгія послаблює карантин
Субота, 5 червня 2021, 04:48
У Бельгії оголосили про чергове ослаблення карантинних обмежень.
Джерело: DW
Деталі: З 9 червня кафе і ресторани вперше більш ніж за півроку відкриють для відвідувачів внутрішні приміщення.
Однак за одним столом сидіти зможуть не більше чотирьох чоловік.
Жителям Бельгії буде дозволено приймати у себе вдома до чотирьох гостей.
Також при дотриманні певних санітарно-гігієнічних правил відкриються кінотеатри, спортивні зали, фітнес-центри і сауни.
Передісторія:
- Попередній етап послаблень почався 26 квітня - послабили обмеження на зустрічі та відвідання магазинів, а також дозволили роботу "контактних" професій, як перукарі.
- У Бельгії з суботи, 8 квітня, ресторанам і кафе дозволили знову приймати гостей на відкритих майданчиках.