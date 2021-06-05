Колумбія за добу досягла максимуму з поширення коронавірусу
За минулу добу у світі діагностували понад 416 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, Аргентині. Україна займає 30 місце у світі, 8 в Європі.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 121 тисячу нових інфікувань, у Бразилії – понад 38 тисяч, а в Аргентині – майже 31 тисячу випадків.
Окрім того, 30 тисяч хворих зареєстрували у Колумбії, що є максимумом з початку пандемії. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США та Іран.
Україна серед країн світу займає 30 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.
У світі померли за добу 10 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.
За весь час пандемії вилікувались від недуги 156 061 135 осіб. Наразі нараховується понад 13 млн активних випадків захворювання.
З початку пандемії підтверджено 3 727 508 смертей від COVID-19.