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Туреччина заявила про виявлення нового великого родовища газу

Субота, 5 червня 2021, 07:14
Туреччина заявила про виявлення нового великого родовища газу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про нове родовище природного газу в Чорному морі, обсяг якого становить 135 мільярдів кубічних метрів.

Джерело: DW

Деталі: Ердоган у п'ятницю, 4 червня, заявив про виявлення ще одного великого родовища природного газу в Чорному морі.

За словами Ердогана, розвідувальне буріння показало, що обсяг покладів газу становить 135 млрд кубічних метрів.

Бурові роботи проводилися в районі газового родовища "Сакар'я", де в 2020 році вже були знайдені поклади газу обсягом до 405 млрд кубічних метрів.

Тоді Ердоган оголосив родовище найбільшим в історії країни і пообіцяв, що його експлуатація почнеться вже в 2023 році.

Нагадаємо: Перше турецьке нафтогазове бурове судно Fatih у липні 2020 року почало бурові роботи в Чорному морі на перспективній ділянці Tuna-1.

"Українська правда" в Threads

Теми: Туреччинагаз
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