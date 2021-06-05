Туреччина заявила про виявлення нового великого родовища газу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про нове родовище природного газу в Чорному морі, обсяг якого становить 135 мільярдів кубічних метрів.

Джерело: DW

Деталі: Ердоган у п'ятницю, 4 червня, заявив про виявлення ще одного великого родовища природного газу в Чорному морі.

За словами Ердогана, розвідувальне буріння показало, що обсяг покладів газу становить 135 млрд кубічних метрів.

Бурові роботи проводилися в районі газового родовища "Сакар'я", де в 2020 році вже були знайдені поклади газу обсягом до 405 млрд кубічних метрів.

Тоді Ердоган оголосив родовище найбільшим в історії країни і пообіцяв, що його експлуатація почнеться вже в 2023 році.

Нагадаємо: Перше турецьке нафтогазове бурове судно Fatih у липні 2020 року почало бурові роботи в Чорному морі на перспективній ділянці Tuna-1.