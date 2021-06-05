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Китай дозволив щеплювати вакциною Sinovac дітей від 3 років

Субота, 5 червня 2021, 09:53

Китай схвалив екстрене використання вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 для дітей віком від 3 до 17 років.

Джерело: глава Sinovac Biotech Інь Вейдун в інтерв'ю державному телебаченню, повідомляє Reuters

Деталі: За словами глави компанії, неповнолітні мають більш низький пріоритет для вакцинації проти коронавірусу в порівнянні з літніми людьми, які стикаються з більш високим ризиком серйозних симптомів після зараження.

Попередні результати клінічних випробувань фази I і II показали, що вакцина може викликати імунну відповідь в учасників віком від 3 до 17 років, і більшість побічних реакцій були легкими.

Масова вакцинація в Китаї, в рамках якої станом на 3 червня було введено 723,5 мільйона доз вакцини, в даний час проводиться тільки для осіб у віці 18 років і старше.

Коли вакцина Sinovac буде запропонована більш молодим групам, залежить від стратегії вакцинації Китаю, прийнятої органами охорони здоров'я, сказав Інь.

Українська правда
Теми: вакцинаціяКитайкоронавірусдіти


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