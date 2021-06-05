Двоє росіян незаконно припливли в Україну, щоб відпочити в Одесі

Прикордонники затримали двох росіян, які заради відпочинку в Одесі перепливли річку Ворскла, якою проходить українсько-російський кордон.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: Вранці 5 червня в районі населеного пункту Лукашівка прикордонний патруль затримав двох громадян РФ.

Чоловіки 1980 та 1982 років народження незаконно перетнули кордон з території РФ на територію України, перепливши прикордонну річку Ворскла.

Іноземці з собою мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися Одеси, щоб відпочити на Чорноморському узбережжі. Обрали незаконний шлях у зв’язку з дією карантинних обмежень.

Також прикордонники з’ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в’їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства.

Наразі чоловіки затримані для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Крім цього, обом громадян РФ буде заборонено в’їзд в Україну строком на 10 і 5 років відповідно.