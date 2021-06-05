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ООН закликає Канаду і Ватикан розслідувати смерті 215 дітей зі школи-інтернату

Субота, 5 червня 2021, 14:54
ООН закликає Канаду і Ватикан розслідувати смерті 215 дітей зі школи-інтернату

ООН закликає канадську владу і католицьку церкву розслідувати обставини масового поховання, виявленого в колишній школі-інтернаті для учнів із числа корінних народів у Британській Колумбії (Канада), в якому перебували останки понад 200 дітей.

Джерело: заява на сайті ООН, заява прем'єрміністра Канади Джастіна Трюдо, Reuters

Деталі: Експерти ООН з прав людини закликали владу з'ясувати "обставини і обов'язки, пов'язані з цими смертельними випадками, включаючи судово-медичну експертизу знайдених останків, і приступити до ідентифікації і реєстрації зниклих без вести дітей".

Дослівно ООН: "Судові органи повинні проводити кримінальні розслідування щодо всіх підозрілих випадків смерті і тверджень про тортури і сексуальне насильство по відношенню до дітей, розміщених у школах-інтернатах, а також притягувати до відповідальності і карати винних і приховувачів, які, можливо, ще живі".

Деталі: У свою чергу, прем'єрміністр Канади Джастін Трюдо заявив, що католицька церква повинна взяти на себе відповідальність за свою роль в управлінні багатьма канадськими школами-інтернатами для дітей корінних народів.

"Як католик, я глибоко розчарований позицією, яку католицька церква зайняла зараз і в останні роки... Ми очікуємо, що Церква активізується і візьме на себе відповідальність за свою роль у цьому", - сказав Трюдо.

Разом з тим, Папа Франциск у суботу зустрівся з двома канадськими кардиналами з Ватикану, Майклом Черні і Марком Уеллі.

Що передувало: Наприкінці травня у колишній школі-інтернаті для індіанців Камлупс у Британській Колумбії, яка закрилася у 1978 році, виявили останки 215 дітей.

Між 1831 і 1996 роками канадська система шкіл-інтернатів насильно розлучила близько 150 тисяч дітей з їхніми домівками. Багато дітей зазнали жорстокого поводження, зґвалтувань і недоїдання в результаті того, що Комісія зі встановлення істини і примирення в 2015 році назвала "культурним геноцидом".

Метою шкіл, керованих урядом і церковними групами, більшість з яких є католиками, була асиміляція дітей із числа корінних народів.

"Українська правда" у Threads

Теми: КанададітиООНцерква
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