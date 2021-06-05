Туреччина заявила про відкриття нового родовища газу в Чорному морі

Влада Туреччини заявили про виявлення великого родовища природного газу під час пошуку природних ресурсів в Чорному морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що бурове судно Fatih нещодавно виявило поклади газу обсягом 135 мільярдів кубометрів на газовому родовищі Сакарья.

Туреччина вже багато років займається розвідкою енергоресурсів в Чорному морі. Країна, що зіштовхнулася з нестачею власних енергоресурсів, змушена імпортувати більшу частину своїх потреб. Вона один з найбільших покупців російського природного газу.

У серпні 2020 року Туреччина оголосила про відкриття свого найбільшого в історії родовища об'ємом 405 мільярдів кубічних метрів.

За словами Ердогана, мета полягає в тому, щоб вивести газ з цього родовища на внутрішній ринок починаючи з 2023 року, хоча експерти попереджали, що до початку видобутку може знадобитися кілька років і мільярди доларів інвестицій.

Крім Чорного моря, Туреччина також займається розвідкою вуглеводнів у східній частині Середземного моря, через що виникає суперечка про морські кордони з союзником по НАТО Грецією.