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Мінімум одну нову станцію метро відкриють у Києві до кінця року – Кличко

Субота, 5 червня 2021, 19:33

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що до кінця 2021 року у столиці відкриють мінімум одну нову станцію метро – "Виноградар".

Джерело: інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова про метро "Виноградар": "Що стосується метро, то я постійно перевіряю. З 1300 метрів під землею вже більше 900 метрів прокладено. Залишилося ще декілька речей. Там трішки є порушення по термінах. Але компанія "Київметробуд" гарантує, що до кінця року ми зможемо відкрити станцію…

Як мінімум одна станція в цьому році повинна бути відкрита. У нас все профінансовано, ніяких проблем не повинно бути".

Деталі: При цьому щодо станції метро на Троєщину Кличко розповів, що будівництво не можливе без запуску Подільсько-Воскресенського моста.

Пряма мова: "Без моста це метро побудувати неможливо. У "тілі" мосту ще є лінія метро. Зараз йдуть проєктні роботи, я не буду розказувати казок, але питання будівництва метро – це, я думаю, 4-5 років".

Теми: метроКиївВіталій Кличко


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