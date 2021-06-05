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Греція закрила повітряний простір для білоруських авіакомпаній

Субота, 5 червня 2021, 20:54

Греція заборонила до 5 липня білоруським авіакомпаніям пролітати над повітряним простором країни або здійснювати посадку в грецьких аеропортах.

Джерело: Управління цивільної авіації Греції

Дослівно: "Управління цивільної авіації оголошує пасажирам авіаційну директиву, згідно з якою передбачається заборона на польоти білоруських авіакомпаній над повітряним простором Греції і посадку в аеропортах Греції.

Грецьким авіакомпаніям дано вказівку уникати польотів в район польотної інформації (FIR) Мінська (Білорусь)".

Деталі: Директива вже вступила в силу і діє до 5 липня 2021 року.

Однак заборона не буде застосовуватися в разі вимушеної посадки або вимушеного транзиту, а також в разі, якщо посадка, зліт або транзит необхідні в гуманітарних цілях.

Українська правда
Теми: ГреціяБілорусьавіа


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