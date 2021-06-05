У РФ дали 8 років колонії військовій за нібито держзраду на користь України

Суд РФ в Ростові-на-Дону засудив військову Тетяну Кузьменко до восьми років колонії з відстрочкою на два роки за звинуваченням у "державній зраді" на користь України.

Джерело: російське видання ТАСС, прессекретар суду Олена Катькало

Пряма мова: "Призначили 8 років колонії загального режиму з відстрочкою до досягнення дитиною 14-річного віку. Справа була розглянута в особливому порядку і закритому режимі через матеріали, марковані грифом "цілком таємно".

Деталі: У суді також стверджують, що Кузьменко визнала провину у державній зраді.

Держзвинувачення РФ просило для неї 12 років позбавлення волі.

Вирок ще не вступив в силу і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Що було раніше: В квітні 2020 року ФСБ Росії заявило, що в окупованому Криму затримали учасників "української розвідувально-диверсійної групи", в яку входила "російська військова, підозрювана у видачі державної таємниці".

Групу нібито створив і курував начальник підрозділу української військової розвідки полковник Олег Ахмедов.