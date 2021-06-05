Прем'єр Білорусі: Ми готові до переговорів з Україною, але м'яч на їх території
Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що Білорусь завжди готова сісти за стіл переговорів з Україною і повернутися до партнерського формату двосторонніх відносин, але це питання має вирішити українська сторона.
Джерело: прем'єр Головченко на телеканалі "Беларусь 1"
Пряма мова: Ми в будь-який час готові сісти за стіл переговорів з Україною і повернутися до того партнерського формату, який існував до цього. Але м'яч зараз на українській території".
Деталі: За його словами, Білорусь під управління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, неодноразово пропонувала українській стороні провести переговори, як це було раніше.
Він додав, що у двох країн "траплися суперечки", але Білорусь і Україна завжди йшли "на взаємні поступки і продовжували далі торгувати".
Зараз, за словами Головченка, "всі спроби Білорусі вийти на контакт з Києвом не були сприйняті".