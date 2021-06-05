Прем'єр Білорусі: Ми готові до переговорів з Україною, але м'яч на їх території

Прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що Білорусь завжди готова сісти за стіл переговорів з Україною і повернутися до партнерського формату двосторонніх відносин, але це питання має вирішити українська сторона.

Джерело: прем'єр Головченко на телеканалі "Беларусь 1"

Пряма мова: Ми в будь-який час готові сісти за стіл переговорів з Україною і повернутися до того партнерського формату, який існував до цього. Але м'яч зараз на українській території".

Деталі: За його словами, Білорусь під управління самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, неодноразово пропонувала українській стороні провести переговори, як це було раніше.

Він додав, що у двох країн "траплися суперечки", але Білорусь і Україна завжди йшли "на взаємні поступки і продовжували далі торгувати".

Зараз, за ​​словами Головченка, "всі спроби Білорусі вийти на контакт з Києвом не були сприйняті".