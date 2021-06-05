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У київському МВЦ впродовж 5 червня вакцинували проти COVID-19 2500 осіб

Субота, 5 червня 2021, 23:28

Впродовж 5 червня у київському центрі вакцинації, розташованому у Міжнародному виставковому центрі, щеплення проти коронавірусу вакциною CoronaVac отримали понад 2500 осіб.

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я Києва Валентина Гінзбург, пресслужба КМДА

Пряма мова: "На превеликий жаль, на вакцинацію приходить багато людей, в яких не підписано декларацію з лікарем.

Для розуміння – процес вакцинації людей із декларацією триває близько 7 хвилин. Якщо декларації немає – близько півгодини. Ось і порахуйте, на скільки швидше рухалася би черга, якщо у всіх охочих щепитися були декларації з лікарем".

Деталі: За її словами, 5 червня вакциною CoronaVac у МВЦ провакциновано понад 2500 осіб.

 

Вона розповіла, що чергу на щеплення біля МВЦ розмежували на 2 потоки: окрема черга для запрошених та окрема для тих, хто також записаний у "Дії", але запрошення поки не отримав.

Гінзбург закликала киян приходити на вакцинацію після підписання декларації з лікарем.

 

Для порівняння, вона заявила, що за 7 годин вакцинування освітян, які мають декларації, одна бригада в середньому щепить 200 осіб. За той же час в МВЦ 5 червня щеплюють – близько 100.

 
 

Українська правда
Теми: вакцинаціяКиївCovid-2019коронавірус


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