Розвідка США підготувала звіт про НЛО

Розвідка Сполучених Штатів підготувала і незабаром презентує звіт про невизначені літаючі об'єкти - не можуть ані підтвердити, ані спростувати.

Джерело: AP, The New York Times

Деталі: Відзначається, що уряд США пильно стежить за непізнаними літаючими об'єктами і цього місяця оприлюднять звіт, який узагальнить те, що США знають про НЛО.

Два офіційних джерела, поінформованих про звіт, повідомили, що ніякого позаземного зв'язку виявлено не було.

За словами офіційних осіб, які говорили на умовах анонімності, звіт не виключає посилань на інші країни.

Зокрема, американські розвідники не знайшли доказів того, що НЛО, які спостерігали американські льотчики в останні роки, а також використані ними технології, носили інопланетний характер, але і не стверджують протилежного.

Складність підтвердження чи спростування пояснюється тим, що немає чітких відео чи фотодоказів позаземного походження НЛО чи навпаки.

Крім того, в звіті вказується, що переважна більшість із понад 120 інцидентів за останні 20 років не були викликані будь-якою американською військовою або іншою технологією США.

Представники розвідки США вважають, що деякі з цих явищ НЛО могли бути експериментальною технологією Росії або Китаю.

Несекретну версію звіту планують представити Конгресу до 25 червня.

В кінці минулого року Конгрес доручив директору національної розвідки надати "детальний аналіз даних про непізнані повітряні явища" від кількох агентств і представити звіт протягом 180 днів. Це час майже минув. Але коли буде опублікований повний документ, розвідка США ще не повідомила.

Політики більш схильні пояснювати НЛО військовим і технологічним потенціалом інших держав, але завжди залишають місце для маневру в разі чогось неземного.

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