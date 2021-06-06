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У Китаї невідомий з ножем убив 5 перехожих і поранив 15 – ЗМІ

Неділя, 6 червня 2021, 01:18

У Китаї невідомий накинувся з ножем на перехожих – влада повідомляє про 5 загиблих і 15 поранених.

Джерело: DW

Деталі: Інцидент стався після обіду в суботу, 5 червня, в пішохідній зоні міста Аньцін в провінції Аньхой.

Поліція затримала нападника на місці події.

Про причини його вчинку поки невідомо. На фотографіях у імовірного злочинця видно білу пов'язка на голові.

Місцеве відділення Червоного Хреста закликало населення стати донорами крові, пославшись на її брак в результаті кровопролиття.

Нагадаємо: У Брюсселі поліція затримала чоловіка, який з ножем напав на пасажирів метро на станції Gare de l'Ouest.

Теми: Китайнапад


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