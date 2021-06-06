У Будапешті протестують проти будівництва китайського університету

У столиці Угорщини влаштували акцію протесту проти будівництва філії шанхайського Університету Фудань.

Джерело: DW

Деталі: Близько 10 тисяч людей вийшли на вулиці Будапешта в суботу, 5 червня, на знак протесту проти будівництва філії шанхайського Університету Фудань в Угорщині.

Демонстранти закидають прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану надмірну близькість до китайської влади. На плакатах, які несли учасники маршу, було написано: "Ні Фудань!"

Згідно з домовленістю між урядом Угорщини і керівництвом китайського університету, в Будапешті повинне бути зведене студентське містечко площею 500 тисяч квадратних метрів, розраховане приблизно на 5 тисяч студентів.

Особливе невдоволення протестувальників викликало те, що установа, повністю підконтрольна Комуністичный партії КНР, має створюватися на гроші угорських платників податків.

Вартість будівництва навчального комплексу попередньо оцінюється в 1,5 млрд євро.

Елітний університет Фудань вважається кузнею кадрів для Компартії і спецслужб Китаю.

Територія, на якій планують побудувати його філію в Будапешті, раніше призначалася для будівництва дешевих студентських гуртожитків.

На стороні протестуючих виступає мер угорської столиці Гергей Карачонь, що вважається одним з найбільш ймовірних противників Орбана на майбутніх виборах.

Опозиційний градоначальник раніше дав розпорядження перейменувати вулиці, що примикають до території передбачуваного будівництва, на вулицю Далай-лами, Уйгурських мучеників і Гонконгської свободи.

МЗС КНР відреагував на це з обуренням, назвавши дії мера "гідними презирства".