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В Естонії завершилися міжнародні навчання "Весняний шторм" за участю 7 тисяч військових

Неділя, 6 червня 2021, 04:35
В Естонії завершилися міжнародні навчання Весняний шторм за участю 7 тисяч військових

В Естонії завершилися масштабні міжнародні військові маневри "Весняний шторм".

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу головного штабу Сил оборони Естонії

Пряма мова командувача навчаннями генерал-майора Індрека Сірела: "Я задоволений тим, чого ми досягли за ці три тижні. Цілі навчань були досягнуті.

Ми відновлюємо режим навчань в Силах оборони, який діяв до пандемії коронавірусу, скорочено тільки участь резервістів, яких в цьому році було залучено майже в десять разів менше".

Деталі: В ході завершальних бойових стрільб були задіяні практично всі види озброєнь Сил оборони Естонії, дислокованих союзних частин, а також прибулих на маневри частин і підрозділів ряду інших держав НАТО: від кулеметів до гармат, ракет і танків.

Як сказав на початку навчань міністр оборони Калле Лаанет, "проведення навчань є важливою частиною стримування і показує потенційному агресору, що ми приділяємо велику увагу навчанню – навіть у складній ситуації".

У майбутньому році замість навчань "Весняний шторм" пройдуть великі навчання Siil 2022.

Передісторія:

  • Навчання розпочалися 17 травня, і в них було задіяно майже 7 тисяч військовослужбовців Естонії, а також Великобританії, Данії, Італії, Латвії, Польщі, США та Франції і сотні одиниць бойової техніки.

Теми: Естонія
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