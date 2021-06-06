В Естонії завершилися міжнародні навчання "Весняний шторм" за участю 7 тисяч військових
В Естонії завершилися масштабні міжнародні військові маневри "Весняний шторм".
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу головного штабу Сил оборони Естонії
Пряма мова командувача навчаннями генерал-майора Індрека Сірела: "Я задоволений тим, чого ми досягли за ці три тижні. Цілі навчань були досягнуті.
Ми відновлюємо режим навчань в Силах оборони, який діяв до пандемії коронавірусу, скорочено тільки участь резервістів, яких в цьому році було залучено майже в десять разів менше".
Деталі: В ході завершальних бойових стрільб були задіяні практично всі види озброєнь Сил оборони Естонії, дислокованих союзних частин, а також прибулих на маневри частин і підрозділів ряду інших держав НАТО: від кулеметів до гармат, ракет і танків.
Як сказав на початку навчань міністр оборони Калле Лаанет, "проведення навчань є важливою частиною стримування і показує потенційному агресору, що ми приділяємо велику увагу навчанню – навіть у складній ситуації".
У майбутньому році замість навчань "Весняний шторм" пройдуть великі навчання Siil 2022.
Передісторія:
- Навчання розпочалися 17 травня, і в них було задіяно майже 7 тисяч військовослужбовців Естонії, а також Великобританії, Данії, Італії, Латвії, Польщі, США та Франції і сотні одиниць бойової техніки.