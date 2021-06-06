У Польщі ліфт із двома українцями зірвався з 40-метрової висоти
Неділя, 6 червня 2021, 07:27
У польському місті Лодзь внаслідок обриву ліфта двоє українців впали з 15 поверху.
Джерело: TVN24
Деталі: Працівники з України фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху.
Ліфт обірвався, і чоловіки впали з висоти 40 метрів, їх обох госпіталізували. Один з чоловіків перебуває у важкому стані.
Постраждалих врятувало те, що спрацював гальмівний механізм.
Українцям – 41 та 42 роки.
Поліція і прокуратура перевіряють обставини аварії.