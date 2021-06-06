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У Польщі ліфт із двома українцями зірвався з 40-метрової висоти

Неділя, 6 червня 2021, 07:27
У Польщі ліфт із двома українцями зірвався з 40-метрової висоти

У польському місті Лодзь внаслідок обриву ліфта двоє українців впали з 15 поверху.

Джерело: TVN24

Деталі: Працівники з України фарбували шахту ліфта, перебуваючи на його даху.

Ліфт обірвався, і чоловіки впали з висоти 40 метрів, їх обох госпіталізували. Один з чоловіків перебуває у важкому стані.

Постраждалих врятувало те, що спрацював гальмівний механізм.

Українцям – 41 та 42 роки.

Поліція і прокуратура перевіряють обставини аварії.

"Українська правда" в Threads

Теми: Польщаукраїнці
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