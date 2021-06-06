Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прем’єр Британії закликає G7 допомогти "вакцинувати світ" до 2023 року

Неділя, 6 червня 2021, 10:28

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що на майбутній зустрічі Групи семи підніматиме питання про те, щоб багатші країни зобов’язалися допомогти "вакцинувати увесь світ" до кінця 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це він сказав у коментарі ЗМІ.

Борис Джонсон заявив, що на саміті 11-13 червня проситиме колег "дати відповідь на найбільший виклик повоєнного часу" та допомогти "вакцинувати світ до кінця наступного року" і покласти край пандемії. 

Саміт G7 у Британії буде першою особистою зустріччю лідерів з початку пандемії, і першим візитом Джо Байдена до Британії як президента США. 

Агентство зазначає, що США, Франція, Японія та ЄС вже повідомили, скільки доз вакцини вони планують надати для глобального механізму COVAX, що допомагає отримати їх країнам середнього та низького достатку.

Британія та Канада ще мають оголосити обсяг запланованих внесків. Бориса Джонсона закликають зробити це на саміті.

Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
вакцинація
У суботу Covid-щеплення отримали більше 40 тисяч українців
Прем'єр Британії закликає G7 вакцинувати світ від COVID до кінця 2022 року
У Штатах кількість введених доз COVID-вакцин перевищила 300 мільйонів
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...