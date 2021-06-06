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Прем’єр Британії закликає G7 допомогти "вакцинувати світ" до 2023 року

Неділя, 6 червня 2021, 10:28
Прем’єр Британії закликає G7 допомогти вакцинувати світ до 2023 року

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що на майбутній зустрічі Групи семи підніматиме питання про те, щоб багатші країни зобов’язалися допомогти "вакцинувати увесь світ" до кінця 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це він сказав у коментарі ЗМІ.

Борис Джонсон заявив, що на саміті 11-13 червня проситиме колег "дати відповідь на найбільший виклик повоєнного часу" та допомогти "вакцинувати світ до кінця наступного року" і покласти край пандемії. 

Саміт G7 у Британії буде першою особистою зустріччю лідерів з початку пандемії, і першим візитом Джо Байдена до Британії як президента США. 

Агентство зазначає, що США, Франція, Японія та ЄС вже повідомили, скільки доз вакцини вони планують надати для глобального механізму COVAX, що допомагає отримати їх країнам середнього та низького достатку.

Британія та Канада ще мають оголосити обсяг запланованих внесків. Бориса Джонсона закликають зробити це на саміті.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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