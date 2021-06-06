SpaceX успішно вивела на орбіту ще один супутник SiriusXM

Американська компанія Ілона Маска SpaceX у неділю здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з ретрансляційним супутником SXM-8 на борту.

Джерело: трансляція SpaceX у Twitter

Деталі: Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту супутник SXM-8 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида (США).

SXM-8 був побудований американською компанією Maharashtra Technologies, вартість проєкту складає 225 млн доларів. Апарат створений для поповнення флоту супутників SiriusXM, що забезпечує роботу супутникового радіо для клієнтів компанії.

Це був другий запуск супутників SXM компанією SpaceX.

Нагадаємо: Перший запуск SiriusXM компанія SpaceX здійснила у грудні 2020 року.