Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

SpaceX успішно вивела на орбіту ще один супутник SiriusXM

Неділя, 6 червня 2021, 10:44

Американська компанія Ілона Маска SpaceX у неділю здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з ретрансляційним супутником SXM-8 на борту.

Джерело: трансляція SpaceX у Twitter

Деталі: Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту супутник SXM-8 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида (США).

SXM-8 був побудований американською компанією Maharashtra Technologies, вартість проєкту складає 225 млн доларів. Апарат створений для поповнення флоту супутників SiriusXM, що забезпечує роботу супутникового радіо для клієнтів компанії.

Це був другий запуск супутників SXM компанією SpaceX.

Нагадаємо: Перший запуск SiriusXM компанія SpaceX здійснила у грудні 2020 року.

Українська правда
Теми: космосІлон МаскСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
космос
Розвідка США підготувала звіт про НЛО
NASA і "Роскосмос" можуть побити горщики через санкції США
Рада прийняла за основу законопроєкт про спецстатус Держкосмосу
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...