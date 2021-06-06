Молодики з нацистською символікою влаштували стрілянину й масову бійку у Москві

Одна з акцій скінхедів у Москві

У столиці Росії силовики затримали 19 осіб після масової вуличної бійки зі стріляниною, що сталася увечері 5 червня.

Джерело: Медуза, телеграм-канал Baza, РИА Новости

Деталі: Московська поліція затриманих людей доставила у відділок, але в чому їх підозрюють, російські ЗМІ не уточнюють.

За інформацією Baza, масову бійку прямо на вулиці влаштували "дві великі групи чоловіків, озброєні вогнепальною зброєю" і з прапорами "з нацистської символікою".

Також повідомляється, що бійка з перестрілкою відбулася "між скінхедами та антифашистами, які намагалися зірвати закритий концерт".

Всього в бійці брали участь кілька десятків людей. У поліції Москви повідомили, що інформації про постраждалих не надходило.