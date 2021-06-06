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Президент Європарламенту закликав прийняти Західні Балкани у ЄС

Неділя, 6 червня 2021, 14:19
Президент Європарламенту закликав прийняти Західні Балкани у ЄС

Президент Європарламенту Давід Сассолі закликав надати країнам Західних Балкан членство у ЄС, зазначивши, що таке розширення створить перспективу миру й процвітання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

"Розширення може принести великі переваги і самому регіону, і всій Європі, допомагаючи нам забезпечити стабільність, процвітання і мир на континенті", - сказав він в інтерв’ю Funke Mediengruppe.

За його словами, темп євроінтеграції Західних Балкан буде залежати від того, як швидко ці країни досягнуть критеріїв, необхідних для членства.

Він наголосив, що кожній з країн потрібно буде достатньо реформуватися, але і ЄС має дотримуватися своїх обіцянок та реагувати на прогрес.

До Західних Балкан зараховують Сербію, Чорногорію, Боснію та Герцеговину, Північну Македонію, Албанію та Косово.

Албанія та Північна Македонія вже офіційно є країнами-кандидатами, а з Сербією і Чорногорією тривають перемовини щодо членства.

Минулого року Чехія та Словаччина заблокували ухвалення документа щодо прогресу у розширенні ЄС.

Для євроінтеграції Північної Македонії створюють проблеми претензії Болгарії щодо історії, мови та ідентичності. 

У затримці євроінтеграції регіону вбачають ризики через те, що одночасно свій вплив на Балканах намагаються посилити Росія, Туреччина і Китай.

Читайте також: Шантаж історією: навіщо Болгарія заблокувала шлях Македонії до ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄССербіяЧорногоріяАлбаніяКосово
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