Президент Європарламенту закликав прийняти Західні Балкани у ЄС
Президент Європарламенту Давід Сассолі закликав надати країнам Західних Балкан членство у ЄС, зазначивши, що таке розширення створить перспективу миру й процвітання.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.
"Розширення може принести великі переваги і самому регіону, і всій Європі, допомагаючи нам забезпечити стабільність, процвітання і мир на континенті", - сказав він в інтерв’ю Funke Mediengruppe.
За його словами, темп євроінтеграції Західних Балкан буде залежати від того, як швидко ці країни досягнуть критеріїв, необхідних для членства.
Він наголосив, що кожній з країн потрібно буде достатньо реформуватися, але і ЄС має дотримуватися своїх обіцянок та реагувати на прогрес.
До Західних Балкан зараховують Сербію, Чорногорію, Боснію та Герцеговину, Північну Македонію, Албанію та Косово.
Албанія та Північна Македонія вже офіційно є країнами-кандидатами, а з Сербією і Чорногорією тривають перемовини щодо членства.
Минулого року Чехія та Словаччина заблокували ухвалення документа щодо прогресу у розширенні ЄС.
Для євроінтеграції Північної Македонії створюють проблеми претензії Болгарії щодо історії, мови та ідентичності.
У затримці євроінтеграції регіону вбачають ризики через те, що одночасно свій вплив на Балканах намагаються посилити Росія, Туреччина і Китай.
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