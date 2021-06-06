Футбол: збірна України на Євро-2020 виступить в особливій патріотичній формі

Українська національна збірна виступатиме на Євро-2020 в новій формі з написом "Слава Україні!" та обрисом мапи нашої держави.

Джерело: президент Федерації футболу України Андрій Павелко у Facebook

Деталі: За словами Павелка, гасло "Слава Україні!" та відповідь на нього "Героям слава!" відтепер будуть розміщені на формі футболістів.

Пряма мова: "Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі.

Це надзвичайно важливо і для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити якнайкраще на Євро-2020, і для мільйонів наших вболівальників, які вірять у команду Андрія Шевченка. Футбол і національна збірна — єднають Україну! Слава Україні!".

Нагадаємо: У 2018 році Верховна Рада затвердила вітання "Слава Україні!" у війську та в поліції