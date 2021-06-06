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Мармурове море вкрилося "слизом" вздовж узбережжя Туреччини

Неділя, 6 червня 2021, 15:29

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв врятувати узбережжі країни від "морського слизу", що накопичується в його водах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Товстий шар слизоподібної речовини поширюється уздовж Мармурового моря недалеко від Стамбула, завдаючи шкоди морському життю і рибальству. Експерти звинувачують забруднення і зміну клімату.

"Сподіваюся, ми врятуємо наші моря від цієї катастрофи, спричиненої слизом", - сказав Ердоган.

Морський слиз - це природний зелений мул, який утворюється, коли водорості перевантажені поживними речовинами в результаті спекотної погоди і забруднення води.

Вперше його виявили ​​в Туреччині в 2007 році, а також в Егейському морі недалеко від Греції.

Нещодавнє поширення в Туреччині на великих територіях Мармурового моря, що з'єднує Чорне та Егейське море, вважається найбільшим в історії та завдає шкоди місцевим громадам.

 

Ердоган заявив, що причиною появи слизу стали неочищені стічні води, які скидаються в море, а також в підвищення температури, і закликав чиновників провести розслідування.

"Я побоююся, що якщо це пошириться на Чорне море... проблеми будуть величезними. Ми повинні зробити цей крок без зволікання", - сказав він.

Уряд Туреччини направив команду з 300 осіб для перевірки потенційних джерел забруднення.

Човнам, що курсують по Мармуровому морю, доводиться долати сірий мул, і деяким рибалкам це заважає працювати, оскільки слиз забиває їх мотори і сітки.

Дайвери повідомляють, що велика кількість риб і інших видів гинуть від задухи.

Професор Байрам Озтюрк з Turkish Marine Research попередив, що такі проблеми збережуться, якщо не буде нових інвестицій для очищення стічних вод, відкачуваних зі Стамбула.

"Через надмірне поширення слизу кілька видів знаходяться під загрозою, зокрема устриці, мідії, морські зірки. Це - справжня катастрофа", - сказав Озтюрк.

Близько 25 мільйонів людей живуть в семи містах на узбережжі Мармурового моря, розташованих на північному заході Туреччини.

Теми: Туреччинаекологія


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