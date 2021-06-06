9 громадянських журналістів з Криму утримуються в російських тюрмах – МЗС

Наразі 9 громадянських журналістів з окупованого Криму незаконно утримуються в російських тюрмах, ще один перебуває під домашнім арештом.

Джерело: МЗС

Дослівно: "Наразі 9 громадянських журналістів незаконно утримуються в російських тюрмах, один перебуває під домашнім арештом. Це – Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов.

10 березня у тимчасово окупованому Сімферополі російська ФСБ затримала журналіста "Крим Реалії" Владислава Єсипенка".

Деталі: У МЗС нагадали, що з перших днів окупації Росія розпочала тиск та репресії проти вільної професійної журналістики у Криму.

"На сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що в цих умовах виник феномен громадянського журналізму, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе виконання функцій ЗМІ, заповнюючи вакуум незалежного та неупередженого висвітлення ситуації на окупованому півострові.

За свою громадянську позицію та журналістську діяльність активісти зазнають переслідувань та потрапляють за грати, обвинувачення висуваються за "терористичними" статтями, що загрожує ув’язненням на терміни 20 і більше років.

Також у МЗС нагадали, що всі 12 незалежних кримськотатарських ЗМІ були змушені покинути півострів через переслідування, водночас лише 232 з 3000 медіа змогли пройти російську "перереєстрацію" після окупації.