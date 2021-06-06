Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

9 громадянських журналістів з Криму утримуються в російських тюрмах – МЗС

Неділя, 6 червня 2021, 16:27

Наразі 9 громадянських журналістів з окупованого Криму незаконно утримуються в російських тюрмах, ще один перебуває під домашнім арештом.

Джерело: МЗС

Дослівно: "Наразі 9 громадянських журналістів незаконно утримуються в російських тюрмах, один перебуває під домашнім арештом. Це – Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов.

10 березня у тимчасово окупованому Сімферополі російська ФСБ затримала журналіста "Крим Реалії" Владислава Єсипенка".

Деталі: У МЗС нагадали, що з перших днів окупації Росія розпочала тиск та репресії проти вільної професійної журналістики у Криму.

"На сьогодні незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що в цих умовах виник феномен громадянського журналізму, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе виконання функцій ЗМІ, заповнюючи вакуум незалежного та неупередженого висвітлення ситуації на окупованому півострові.

За свою громадянську позицію та журналістську діяльність активісти зазнають переслідувань та потрапляють за грати, обвинувачення висуваються за "терористичними" статтями, що загрожує ув’язненням на терміни 20 і більше років.

Також у МЗС нагадали, що всі 12 незалежних кримськотатарських ЗМІ були змушені покинути півострів через переслідування, водночас лише 232 з 3000 медіа змогли пройти російську "перереєстрацію" після окупації.

Українська правда
Теми: КримЗМІМЗСРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
Крим
Водна криза у Криму: окупанти планують залучити громадян до розчищення річок
У РФ дали 8 років колонії військовій за нібито держзраду на користь України
Тимчасово окуповані території: довгий шлях додому
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...