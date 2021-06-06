Лідер німецьких Зелених: Не розумію, чому ми постачаємо зброю Єгипту, але не Україні

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек заявив розкритикував німецький уряд за небажання постачати озброєнні Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.

"Німецький уряд постачає танки, ракетні частини та підводні човни таким країнам як Єгипет, який розпалює громадянську війну у Ємені, що є однією з найбільших гуманітарних катастроф нашого часу. Але Україні, яка зазнала нападу, не постачаються ані транспорт для перевезення поранених, ані прилади для розмінування, ані списані позашляховики чи прибори нічного бачення. Я зовсім не розумію, як такою політикою (нинішньому уряду Німеччини, - ред.) можна ще хизуватися", - сказав Габек.

Німецький політик нещодавно відвідував Київ і після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що запит керівництва України про "оборонну зброю" є виправданим.

"Це стратегічний аналіз. Ситуація в Україні носить для Європейського Союзу, його свободи та безпеки вирішальне значення. Україна має цілу низку внутрішньополітичних проблем, передусім корупцію. Проте населення обрало ліберальну демократію. За цей політичний курс люди втрачали свої життя на Євромайдані. Росія відреагувала анексією Криму і розпалюванням війни на Донбасі. Мій візит був покликаний нагадати, що боротьба України – це боротьба самої Європи", - пояснив Габек.

Нагадаємо, Німеччина відхилила заклики до поставок зброї Києву після того, як Зеленський закликав Берлін підтримати Україну штурмовими гвинтівками, радіоустаткуванням і бронетехнікою.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, коментуючи висловлювання Габека, заявив, що ФРН залишається вірна принципу заборони на поставки озброєння в регіони, де ведеться війна.

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