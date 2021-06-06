Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лідер німецьких Зелених: Не розумію, чому ми постачаємо зброю Єгипту, але не Україні

Неділя, 6 червня 2021, 16:41

Співголова німецьких "Зелених" Роберт Габек заявив розкритикував німецький уряд за небажання постачати озброєнні Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Spiegel.

"Німецький уряд постачає танки, ракетні частини та підводні човни таким країнам як Єгипет, який розпалює громадянську війну у Ємені, що є однією з найбільших гуманітарних катастроф нашого часу. Але Україні, яка зазнала нападу, не постачаються ані транспорт для перевезення поранених, ані прилади для розмінування, ані списані позашляховики чи прибори нічного бачення. Я зовсім не розумію, як такою політикою (нинішньому уряду Німеччини, - ред.) можна ще хизуватися", - сказав Габек.

Німецький політик нещодавно відвідував Київ і після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив,  що запит керівництва України про "оборонну зброю" є виправданим.

"Це стратегічний аналіз. Ситуація в Україні носить для Європейського Союзу, його свободи та безпеки вирішальне значення. Україна має цілу низку внутрішньополітичних проблем, передусім корупцію. Проте населення обрало ліберальну демократію. За цей політичний курс люди втрачали свої життя на Євромайдані. Росія відреагувала анексією Криму і розпалюванням війни на Донбасі. Мій візит був покликаний нагадати, що боротьба України – це боротьба самої Європи", - пояснив Габек.

Нагадаємо, Німеччина відхилила заклики до поставок зброї Києву після того, як Зеленський закликав Берлін підтримати Україну штурмовими гвинтівками, радіоустаткуванням і бронетехнікою.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, коментуючи висловлювання Габека, заявив, що ФРН залишається вірна принципу заборони на поставки озброєння в регіони, де ведеться війна.

Читайте також  "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини

Теми: Німеччиназброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
Німеччина
У Німеччині - вибори в ключовій федеральній землі, що вважаються тестом для партії Меркель
У Німеччині закликають до відставки глави МОЗ після нового "маскового скандалу"
Данілов вважає Францію і Німеччину відповідальними за анексію Криму: не дали ПДЧ
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...