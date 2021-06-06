Російський опозиціонер заявив, що виїхав в Україну через переслідування

Російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Дмитро Гудков залишив Росію та їде до Києва.

Джерело: Гудков у Facebook, адвокат Гудкова Михайло Бірюков у коментарі "Інтерфаксу"

Дослівно: "Під'їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри…

Декілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не залишу країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дана санкція вирішити питання Гудкова "будь-яким способом"".

"Моє рішення підтримане рідними і близькими мені людьми, на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики".

Деталі: Гудков вважає, що "висмоктана з пальця" так звана "Справа про підвал" була порушена виключно для того, щоб не допустити його на вибори і "видавити з країни як мінімум до дня голосування".

У той же час, адвокат Гудкова Михайло Бірюков повідомив "Інтерфаксу", що той виїхав з Росії на законних підставах.

"Нічого не порушував, у нього не було ніякого запобіжного заходу, тільки зобов'язання про явку до слідчого. Тому він мав повне право перетнути кордон", - сказав Бірюков.

Адвокат додав, що слідчий не викликав Гудкова, а тому він не бачить підстав для оголошення політика в розшук або для обрання йому запобіжного заходу.

Що передувало: Гудкова затримали 1 червня в рамках кримінальної справи про заподіяння особливо великої майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою. Також в якості підозрюваної була затримана тітка Гудкова – Ірина Єрмілова.

За даними захисту, у справі йдеться про несплату боргу організацією, яку очолювала Єрмілова, за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках на суму понад 1 млн руб. Потерпілим у справі виступає департамент міського майна Москви – власник приміщення, відзначали адвокати.

Гудков заперечує підозри. Він заявив, що кримінальна справа, за якою він затриманий, стосується фірми його батьків, до якої він не має відношення.

Як повідомив "Інтерфаксу" адвокат Михайло Бірюков, Гудков залишився в якості підозрюваного у кримінальній справі про заподіяння майнової шкоди, його відпустили під зобов'язання про явку. Також Тверський суд Москви відпустив Єрмілову без запобіжного заходу.

Довідка: Дмитро Гудков був головою Партії змін (2018-2020 рр.), депутат Держдуми VI скликання (2011-2016 рр).

Один з небагатьох депутатів, які не голосували за входження окупованого Криму до складу РФ.

Також голосував проти закону Діми Яковлєва і вносив пропозицію щодо скасування даного закону в рамках підтриманого президентом проекту цивільних ініціатив.

На виборах в 2016 році балотувався в депутати Держдуми РФ VII скликання від партії "Яблуко" за одномандатним округ Москви, проте не набрав потрібних голосів. Колишній член партії "Справедлива Росія".