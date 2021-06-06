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Дощі та грози йтимуть по всій Україні

Неділя, 6 червня 2021, 23:13

На початку тижня в Україні буде тепло, але у всіх областях пройдуть короткочасні дощі з грозами.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок, 7 червня, вночі у північних областях очікується місцями невеликий дощ, на решті території – без опадів. Вдень по всій Україні помірні короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 12-17°.

 

У Києві – вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 12-14°, вдень 21-23°.

У вівторок, 8 червня, вночі без опадів, лише у південно-східній частині місцями пройде невеликий дощ. Вдень по всій Україні помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

 

Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°.

У Києві 8 червня ніч пройде без опадів, вдень – короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

6 червня температура води в Чорному морі 16-19°, в Азовському – 19-21°, у Дніпрі в межах Києва 18°.

Теми: погода


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