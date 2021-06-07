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Лідер “Боко Харам” мертвий — бойовики

Понеділок, 7 червня 2021, 03:20
Лідер “Боко Харам” мертвий — бойовики
AFP

Група бойовиків Ісламської держави західноафриканських провінцій (ISWAP) заявила, що лідер конкуруючого нігерійського ісламістського угруповання "Боко Харам" Абубакар Шекау мертвий.

Джерело: аудіозапис, почутий Reuters, BBC

Деталі: В аудіозаписі чоловік, який видає себе за лідера ISWAP Абу Мусаб аль-Барнаві, стверджує, що Шекау помер приблизно 18 травня після вибуху вибухового пристрою, коли його переслідували бойовики ISWAP після бою. Як повідомляється, ISWAP переслідував Шекау і пропонував йому покаятися і приєднатися до них. Однак, Шекау покінчив з собою.

Двоє людей, знайомі з аль-Барнаві, повідомили Reuters, що на записі дійсно був голос лідера ISWAP.

BBC зазначає, що ні "Боко Харам", ні уряд Нігерії не підтвердили смерть Шекау.

В минулому місяці поширилися повідомлення про загибель Шекау в зіткненні. Нігерійська армія заявила, що проведе розслідування. Представник армії бригадний генерал Мохаммед Єріма сказав BBC, що армія вивчає те, що трапилося, але не зробить заяви, поки не отримає остаточні докази.

Шекау очолив "Боко Харам" після того, як його засновник Мухаммад Юсуф був убитий поліцією в 2009 році. Відтоді більше 40 тисяч чоловік були вбиті і понад 2 млн були змушені покинути свої будинки в результаті смертоносного повстанського руху на північному сході Нігерії. За останнє десятиліття бойовики "Боко Харам" проявили найбільшу активність в регіоні.

ISWAP  відокремився від "Боко Харам" в 2016 році.

"Українська правда" в Threads

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