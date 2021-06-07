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В Афганістані через вибух загинув десяток співробітників афганських сил безпеки

Понеділок, 7 червня 2021, 05:50

В результаті вибуху замінованого авто біля районного управління поліції в районі Кайсар в Афганістані загинули щонайменше десять співробітників афганських сил безпеки.

Джерело: губернатор району Кайсар Абдул Баки Хашимі, якого цитує Deutsche Welle

Деталі: Водночас, інший місцевий чиновник оцінив кількість загиблих близько 30.

Крім того, щонайменше 20 додаткових співробітників сил безпеки були захоплені в полон під час нападу, за яким послідували важкі зіткнення. Ще 18 були поранені.

Зазначається, що в неділю Кайсар був на межі захоплення талібами.

З вечора четверга таліби захопили район Доаб. Сайдулло Нурістані, радник провінції Нурістан на схід від столиці Кабул, повідомив, що урядові сили залишили Доаб талібам в суботу після 20 днів опору. "Талібан" заблокував маршрути постачання в Доаб, змусивши уряд евакуюватися.

Доаб став третім районом, захопленим талібами з вечора четверга. Днем пізніше впали два райони на півдні провінцій Забул і Урузган.

Теми: Афганістан


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