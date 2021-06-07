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Вперше за рік добова кількість хворих на COVID впала до 535 в Україні

Понеділок, 7 червня 2021, 08:25

У неділю 6 червня в Україні зафіксували 535 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 601 особу, померли 33 хворих, одужали 1 743 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Менший добовий "приріст" хворих був майже рік тому: за добу 9 червня 2020 року виявили 525 випадків інфікування коронавірусом.  

Серед тих, у кого коронавірусну хворобу зафіксували в неділю 6 червня 2021 року, 30 дітей та 61 медпрацівник.

Найбільше випадків захворювання за останню добу підтвердили у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42)  областях. 

За добу протестовано: методом ПЛР – 10 723 осіб, методом ІФА – 1 356 осіб, експрес-тестами – 5 512 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 215 052 осіб, одужала від коронавірусної хвороби 2 094 971 особа, померли 51 215 хворих із коронавірусом.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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