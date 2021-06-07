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Білий дім вирішив не запрошувати Зеленського після зміни керівництва "Нафтогазу" – Axios

Понеділок, 7 червня 2021, 08:59
Фото Дмитра Ларіна, УП

Білий дім розглядав можливість запросити президента Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джо Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу".

Про це повідомило видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена, пише "Європейська правда".

"Джерело в адміністрації розповіло, що Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав стурбованість у адміністрації, що він відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією", - пише видання.

Нагадаємо, президенти США і Росії зустрінуться 16 червня в Женеві. У інтерв’ю Axios Володимир Зеленський наголосив, що вважає важливим проведення консультацій з американським президентом перед його зустріччю з Путіним.

"Я розумію, що через вже існуючі плани президента США і його щільний графік вони (консультації – Ред.) цілком можуть не відбутися, але цей вибір буде тільки за ним", - сказав Зеленський, додавши, що готовий зустрітися з Байдено в "будь-який момент і в будь-якій точці планети".

У відповідь на питання, що означатиме, якщо Байден зустрінеться з Путіним раніше, ніж з Зеленським, президент України сказав: "Це відповідь і геополітичне бачення: є "імперії", є великі держави світу, а є всі решта".

Нагадаємо, Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація заявили про занепокоєння у зв’язку зі звільненням голови правління  НАК "Нафтогаз України".

В США, коментуючи зміни в керівництві НАК "Нафтогаз України", заявили, що від дотримання принципів корпоративного управління, прозорість та доброчесність у призначенні персоналу в енергетичному секторі залежить довіра до України.

Теми: СШАЗеленськийНафтогазБайден


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