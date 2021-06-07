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COVID у Києві: за добу 87 хворих, за вихідні – понад 8 тисяч щеплень

Понеділок, 7 червня 2021, 11:26
Фото КМДА

За добу 6 червня у столиці зареєстрували 87 нових випадків коронавірусу, 4 хворих померли, водночас одужала 231 людина, а 8 262 отримали щеплення проти COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook, пресслужба КМДА

Деталі: Серед нових хворих – 46 жінок віком від 19 до 92 років, 37 чоловіків віком від 20 до 75 років, 1 дівчинка віком 4 роки та 3 хлопчики від 2 до 17 років.

12 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському (25), Печерському (23) та в Святошинському (15) районах.

Станом на 7 червня у столиці вже 209 125 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 5 131 хворий помер, водночас 185 282 мешканці міста подолали вірус.

Крім того, за вихідні у столиці проти COVID-19 вакцинували 8 262 людини, у тому числі 2 631 працівника освіти.

Загалом у Києві вже щепили 13 935 працівників освіти.
 

Українська правда
Теми: Київкоронавірусвакцинація


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