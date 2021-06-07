Міжнародна дорадча група підтримала проєкт реформи СБУ

Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО та США, висловила підтримку законопроєкту про Службу безпеки України (СБУ) в редакції, представленій 3 червня.

Про це йдеться у заяві експертної групи, що опікується питанням реформи СБУ, опублікованій 7 червня на сайті Консультативної місії ЄС (EUAM), повідомляє "Європейська правда".

"Якщо законопроєкт буде ухвалено і повною мірою реалізовано, він стане надійним фундаментом для системного й ґрунтовного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів і найкращих практик", - йдеться у заяві.

Експертна група відзначає, що законопроєкт передбачає поетапне повне позбавлення СБУ повноважень досудового розслідування, суттєве скорочення штату і демілітаризацію Служби, відсторонення її від розслідувань економічних злочинів, а також посилення механізмів нагляду.

Наголошується, що за умови комплексної реалізації реформи Служба безпеки стане більш ефективною, результативною і підзвітною, а також більш спроможною протистояти безпековим загрозам України.

Міжнародна дорадча група закликає Верховну Раду невідкладно ухвалити законопроєкт, називаючи цей крок важливим на шляху наближення України до принципів НАТО і ЄС.

Детальніше про реформу читайте у статті: Без слідства та ізоляторів: що змінили і що залишили у проєкті реформи СБУ