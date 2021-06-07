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Контррозвідка викрила експосадовця РНБО-ворожого агента - СБУ

Понеділок, 7 червня 2021, 13:02

Контррозвідка СБУ викрила колишнього посадовця Адміністрації президента та РНБО, який був завербований іноземною спецслужбою.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

​Дослівно: "За матеріалами контррозвідки Служби безпеки України, слідчі повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України колишньому посадовцю з допуском за формою 2 Адміністрації президента та Апарату РНБОУ".

Деталі: Зазначається, що оперативники СБ України встановили, що посадовець категорії "Б" протягом тривалого часу збирав і передавав кураторам інформацію, у тому числі закритого характеру. Замовників, зокрема, цікавили дані про деталі функціонування органів держаної влади України.

​Згідно з матеріалами слідства, у період 2014 року підозрюваний, який на час вчинення інкримінованого злочину працював в Адміністрації президента України (а надалі - у РНБО), маючи доступ до державної таємниці, вступив у злочинну змову з представником іноземної спецслужби та передав останньому відомості, які отримував у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Незаконні дії підозрюваного полягали у збиранні, систематизації та проведення аналітики відомостей, що стосувалися сфери економіки, внутрішньополітичної обстановки, міжнародних відносин, а також стратегічного співробітництва України з ЄС, РФ та Китаєм в незалежності від характеру інформації, а також грифу обмеження доступу до неї.

1 червня 2021 року суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. 

Додатково: За даними джерела УП, підозрюваний співпрацює зі слідством.

Українська правда
Теми: СБУ


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