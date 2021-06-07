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Під Маріуполем гранатою поранили 2 людей, очевидці вказують на "силовика"

Понеділок, 7 червня 2021, 13:39

У суботу вночі, 5 червня, чоловік кинув гранату під припарковане авто в селищі Сартана, що під Маріуполем, у результаті вибуху постраждали дві людини.

Джерело: сайт Маріуполя 0629 з посиланням на очевидців і поліцію

Деталі: Інцидент стався поряд із магазином "Наталі" на вулиці Городня.

За словами родички одного з потерпілих, місцеві жителі неподалік відзначали день народження. До магазину підійшов чоловік і спровокував конфлікт (жінка каже, що це був співробітник силових структур).

"Став приставати до людей, вгамувати його не могли. Він кинув гранату під машину іменинника. Від вибуху вилетіли вікна в магазині. Двоє хлопців, іменинник і його друг, отримали осколкові поранення", – повідомила жінка.

У поліції даний факт підтвердили. Розгляд справи прокуратура передасть у Державне бюро розслідувань, тому правоохоронці не повідомляють подробиці.

Підозрюваного затримали.

Теми: вибухМаріупользброя


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