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У найближчі три доби в Україну прийдуть дощі і грози

Понеділок, 7 червня 2021, 13:55
У найближчі три доби в Україну прийдуть дощі і грози
Фото i.pinimg.com

Упродовж тижня погода у більшості регіонів України буде вологою, нестійкою, але з комфортними температурними показниками.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "У найближчі три доби вночі місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі +10+15°, вдень +20+25°. У Карпатах вночі +4+10°, вдень +12+19°". 

 
Фото meteo.gov.ua

Деталі: 7-8 червня вдень в Україні грози (І рівень небезпечності, жовтий).

7-8 червня у більшості районів Рівненської, Тернопільської, Вінницької, Житомирської областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За прогнозом Діденко, 8 червня дощі пройдуть практично по всій території України, вночі +10+15°, вдень очікується +19+24 градуси.

 
Фото meteo.gov.ua

У Києві у вівторок періодично дощ, гроза, +21+23 градуси. А в четвер, на один день, у столиці трохи похолодає.

Українська правда

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Теми: погода
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