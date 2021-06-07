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У Запоріжжі п'яний хлопець "замінував" ТЦ: вимагав мільйон доларів і вертоліт

Понеділок, 7 червня 2021, 14:03
У Запоріжжі п'яний хлопець замінував ТЦ: вимагав мільйон доларів і вертоліт

У Запоріжжі молодик в стані алкогольного сп’яніння погрожував підірвати торгівельний центр і вимагав мільйон доларів та гелікоптер

Джерело: пресслужба поліції Запорізької області

Дослівно: "Знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, містянин повідомив, що торгівельний центр "Україна" заміновано.

Погрожуючи вибухом, він забажав отримати мільйон доларів США та гелікоптер".

Деталі: Подія трапилася 5 червня після 20.30.

Чоловік заявив, що замінував торговий центр "Україна", розташований на центральному проспекті Запоріжжя.

За не здійснення вибуху, він вимагав 1 мільйон доларів та гелікоптер. 

Рятувальники евакуювали близько 400 громадян і перевірили приміщення та прилеглу територію. Інформація про мінування не підтвердилась. 

Правоохоронці встановили де живе лжемінер, який, в ході переговорів, був вже згоден на 15 тисяч доларів.

Зловмисником виявився жителя Запоріжжя 2000 року народження. Його затримали в квартирі, молодик знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Чоловіку повідомили про підозру за злочин за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. 

Йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.

 

Українська правда

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Теми: Запоріжжяполіція
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