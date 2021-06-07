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Розпочався процес включення України до Центру кіберзахисту НАТО

Понеділок, 7 червня 2021, 14:30
Розпочався процес включення України до Центру кіберзахисту НАТО
Фото ccdcoe.org

Розпочався процес приєднання України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО, який забезпечує боротьбу з кібератаками та кіберзахист інформаційних систем.

Про це в коментарі "Європейській правді" розповів посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

"В результаті недавніх візитів високого рівня в Україну ми почали процес включення України до Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО в Таллінні. На це потрібен час, але початок покладено", - зазначив посол.

У посольстві Естонії в Києві наголосили, що посилення співпраці з Україною у питаннях оборони та інформаційного обміну, зокрема і щодо протидії кіберзагрозам, є одним із пріоритетів уряду Естонії.

"Естонія підтримує зусилля України в побудові потужної системи кіберзахисту і готова поділитися передовим досвідом у цій сфері. Приєднання України до Центру кіберзахисту НАТО поглибить обмін найкращими напрацюваннями з кібербезпеки та сприятиме утвердженню практик демократичного цифрового урядування в Україні", - йдеться у повідомленні посольства на його офіційній Facebook-сторінці.

На засіданні керівного комітету Центру Естонія висловила свою політичну підтримку Україні у її прагненні наблизитися до стандартів НАТО і готовність сприяти приєднанню України до Центру кіберзахисту.

"Україна зараз на передовій кібердомену та боротьби з викликами в кіберпросторі, тож участь України в роботі Центру кіберзахисту НАТО буде перевагою для всіх нас", - зазначив посол.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаНАТОкібербезпека
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