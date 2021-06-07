КНУ забрав звання почесного доктора у Лукашенка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка позбавив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Джерело: коментар ректора Володимира Бугрова для УП

Пряма мова Бугрова: "Так, позбавили. (Голосували – УП) у таємному режимі – таку пропозицію внесли, щоб був автоматичний підрахунок голосів".

Деталі: Без Лукашенка у списку почесних докторів КНУ буде 98 людей. Серед яких Леонід Кучма, Міхеіл Саакашвілі, Реджеп Ердоган, Білл Клінтон.

Передісторія: як розповідав Бугров в інтерв’ю УП, Лукашенко отримав звання почесного доктора КНУ у 2009 році на прохання адміністрації тогочасного президента Віктора Ющенка. КНУ вдався до такого "символічного жесту" на знак дружби між українським і білоруськими народами.

Разом з тим КНУ відкрив спеціальність з вивчення білоруської мови в Інституті філології.

Читайте також: Заміна влади в КНУ. Чого чекати від нового ректора Володимира Бугрова