КНУ забрав звання почесного доктора у Лукашенка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка позбавив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звання почесного доктора.
Джерело: коментар ректора Володимира Бугрова для УП
Пряма мова Бугрова: "Так, позбавили. (Голосували – УП) у таємному режимі – таку пропозицію внесли, щоб був автоматичний підрахунок голосів".
Деталі: Без Лукашенка у списку почесних докторів КНУ буде 98 людей. Серед яких Леонід Кучма, Міхеіл Саакашвілі, Реджеп Ердоган, Білл Клінтон.
Передісторія: як розповідав Бугров в інтерв’ю УП, Лукашенко отримав звання почесного доктора КНУ у 2009 році на прохання адміністрації тогочасного президента Віктора Ющенка. КНУ вдався до такого "символічного жесту" на знак дружби між українським і білоруськими народами.
Разом з тим КНУ відкрив спеціальність з вивчення білоруської мови в Інституті філології.
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