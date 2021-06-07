Партія Порошенка зібралася на масштабний з’їзд у Києві, її привітав Кличко

Політична партія "Європейська солідарність" проводить у Києві великий з’їзд.

Джерело: повідомлення партії "ЄС"

Деталі: В повідомленні партії вказується, що учасників з’їзду привітав листом президент Європейської народної партії Дональд Туск. Також учасників привітав міський голова Києва Віталій Кличко. Він заявив, що "всі проєвропейські сили мають зробити все для незворотності України на європейському шляху розвитку".

Учасники з’їзду, в коментарі кореспонденту УП розповіли, що під час зустрічі відбудеться запуск "цифровоі платформи депутата ЄС", що має стати партійним організатором. Також має бути презентована "нова стратегія відбудови країни".