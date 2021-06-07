Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Партія Порошенка зібралася на масштабний з’їзд у Києві, її привітав Кличко

Понеділок, 7 червня 2021, 14:35

Політична партія "Європейська солідарність" проводить у Києві великий з’їзд.

Джерело: повідомлення партії "ЄС"

Деталі: В повідомленні партії вказується, що учасників з’їзду привітав листом президент Європейської народної партії Дональд Туск. Також учасників привітав міський голова Києва Віталій Кличко. Він заявив, що "всі проєвропейські сили мають зробити все для незворотності України на європейському шляху розвитку".

Учасники з’їзду, в коментарі кореспонденту УП розповіли, що під час зустрічі відбудеться запуск "цифровоі платформи депутата ЄС", що має стати партійним організатором. Також має бути презентована "нова стратегія відбудови країни".

Українська правда
Теми: ПорошенкоКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна спростила перетин кордону під час карантину

фотоСБУ нагрянула з обшуками до засновників "Партії Шарія"

У Зеленського пояснили, чому виправили заяву щодо слів Байдена

Шевченко прокоментував реакцію росіян на нову форму збірної України

Держдума Росії проголосила "образливим" законопроєкт Зеленського

"Судова реформа буде приречена": у "Венеційці" жорстко розкритикували плани ВР

Усі новини...
Порошенко
Міністр юстиції назвав двох людей, що потрапляють до реєстру олігархів
Ми зможемо пояснити, чому купували вугілля у Росії: Порошенко про допит в СБУ
Порошенко прибув на допит до СБУ в справі про держзраду Медведчука
Останні новини
18:40
ОВДП: Мінфін провів рекордний у цьому році аукціон – на 19 мільярдів
18:27
У Чорнобиль хочуть запустити туристичні тури по Дніпру
18:08
Трибунал ООН підтвердив вирок засудженому за геноцид в Сребрениці Младичу
17:59
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Новгородського
17:58
фотоЧоловік під дощем ніс ікони в Росію – перехопили прикордонники
17:54
"Венеційка" просить Україну створити Етичну раду, яка не сподобається суддям
17:52
Світовий банк покращив прогноз світової економіки – найбільший стрибок за 80 років
17:37
Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
17:31
Столичний стоматолог намагався вбити свою колишню тещу - нова підозра
17:30
Захист дисертації Киви: ДБР відкрило справу за перешкоджання журналісту 
Усі новини...