Адвокатам планують гарантувати право на травматичну зброю

Комітет Верховної ради з питань правової політики рекомендує прийняти за основу законопроєкт щодо гарантій адвокатської діяльності, який передбачає надання права адвокату на придбання травматичної зброї.

Джерело: повідомлення в Telegram-каналі Верховної ради

Дослівно: "Законопроектом №4612 пропонується надати право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, для забезпечення його професійної діяльності".

Деталі: На думку членів Комітету, це підвищить захист адвокатів від можливих незаконних посягань на їхнє життя та здоров’я.