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У НАТО немає згоди про ПДЧ для України, але на саміті буде заява

Понеділок, 7 червня 2021, 15:39

Саміт НАТО у своєму підсумковому рішенні підтвердить політику відкритих дверей для України та Грузії, але не буде готовий піти далі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час конференції "Демократія у дії", що відбувається у Києві.

Коментуючи запитання про перспективи України та Грузії, які прагнуть отримати план дій щодо членства в Альянсі, Джоане наголосив, що на цій зустрічі лідери Альянсу не дадуть згоду на це рішення. "НАТО – організація, яка ґрунтується на консенсусі. Щодо цього питання консенсусу поки немає", - пояснив він.

Втім, заступник генсека запевнив, що підсумкова заява саміту підтвердить, що Україна та Грузія мають перспективу членства в Альянсі. "Офіційна відповідь – це те, що політика відкритих людей є незмінною. Наші лідери на саміті підтвердять цю політику (стосовно України та Грузії)", - заявив він.

Мірча Джоане також закликав Україну не розчаровуватися через це та навів приклад своєї країни, Румунії.

"На початку не всі підтримували членство Румунії в НАТО. І був саміт у 90-х, коли ми не отримали запрошення до НАТО, на сяке сподівалися. Тоді ми мали велику проблему у комунікації з населенням з цього приводу. Але, як бачите, це змінилися і зараз я говорю з вами як представник НАТО", - розповів він.

"Тримайте курс, проводьте реформи, працюйте на свою мету", - порадив генсек.

Теми: НАТОУкраїна


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