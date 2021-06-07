Українці зможуть спостерігати "вогняне кільце" сонячного затемнення

10 червня жителі Землі зможуть спостерігати незвичайне астрономічне явище – кільцеве сонячне затемнення.

Джерело: Укрінформ

Дослівно: "Кільцеве сонячне затемнення відбувається так само як і повне, але Місяць при цьому на більшій відстані від Землі, тому не затуляє Сонце повністю, залишаючи "вогняне кільце" навколо себе".

Деталі: Затемнення розпочнеться близько 11:00 за київським часом. Найкраще його буде видно у деяких містах Канади, Гренландії та Росії.

В Україні розпочнеться о 13:26 за київським часом, максимальної фази досягне о 14:15 і закінчиться о 15:03. Повідомляється, що українці зможуть побачити близько 5% від загального затемнення.

Видання нагадує, що під час спостережень за Сонцем, треба захищати свої очі спеціальними світлофільтрами з інструментарію астронома чи зварювальника.