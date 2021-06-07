Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НБУ випускає монету на честь Героя України Василя Сліпака

Понеділок, 7 червня 2021, 16:19

Національний банк України випускає пам’ятну монету на честь видатного українського оперного співака, бійця АТО Героя України Василя Сліпака.

Джерело: сайт НБУ, художник Андрій Єрмоленко у Facebook

Пряма мова Єрмоленка: "Легенди не вмирають. А це наша легенда, яку ми маємо пам'ятати і розказувати всім наступним поколінням! Ця особа співставна з Гераклом  та Орфеєм в одному лиці, навіть ще крутіша - бо Василь існував точно і ми його сучасники!".

 

Деталі: На сайті НБУ міститься інформація про монету. Офіційна дата введення в обіг – 21 червня. Монету вже можна замовити онлайн. Її випустять тиражем у 35 000 штук.

Нагадаємо: Український оперний співак Василь Сліпак, який служив у ДУК "Правий сектор", загинув від кулі снайпера в районі Луганського 29 червня 2016 року. 

Про Сліпка знято фільм "МІФ". Сліпак довго жив і виступав у Франції. Під час Євромайдану він волонтерив у Парижі, а потім подався воювати за суверенітет України на Донбас, де загинув. 

В лютому 2017 року указом п’ятого президенті України Петра Порошенка Сліпаку було присвоєно звання Герой України посмертно.

Валентина Романенко, УП
Теми: НБУісторія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі

Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020

Блінкен розповів, чого США очікують від України перед зустріччю Байдена і Зеленського

Новини 8 червня: розмова Зеленського з Байденом, "плівки Медведчука"

У МОЗ пояснили, як і де можна отримати другу дозу вакцини від COVID

відео"Геть Макронію": президенту Франції дали ляпаса на зустрічі з виборцями

Усі новини...
НБУ
Нацбанк цього тижня вводить в обіг нові пам'ятні монети
Міжнародні резерви України скоротились на 0,6% – НБУ
Нацбанк відновив купівлю валюти на міжбанку
Останні новини
03:40
На хімічному заводі в Китаї вибухнув реактор
02:59
США послабили обмеження для подорожей у низку країн, серед яких – Україна
02:15
Боррель назвав Лукашенка диктатором
01:37
Байден продовжив дію санкцій проти Білорусі
00:59
У Бразилії мафія паралізувала роботу міста-мільйонника
00:15
На Херсонщині розпочали вакцинувати від коронавірусу жителів окупованого Криму
23:34
ВідеоУ Харкові пролунав вибух: є постраждалі
23:04
Росіяни поскаржились до УЄФА через форму України на Євро-2020
22:33
Будинок-монстр на столичному Подолі можуть ввести в експлуатацію 
22:08
Новини економіки: газовий бартер з Єгиптом, новий економічний прогноз
Усі новини...