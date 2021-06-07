НБУ випускає монету на честь Героя України Василя Сліпака

Національний банк України випускає пам’ятну монету на честь видатного українського оперного співака, бійця АТО Героя України Василя Сліпака.

Джерело: сайт НБУ, художник Андрій Єрмоленко у Facebook

Пряма мова Єрмоленка: "Легенди не вмирають. А це наша легенда, яку ми маємо пам'ятати і розказувати всім наступним поколінням! Ця особа співставна з Гераклом та Орфеєм в одному лиці, навіть ще крутіша - бо Василь існував точно і ми його сучасники!".

Деталі: На сайті НБУ міститься інформація про монету. Офіційна дата введення в обіг – 21 червня. Монету вже можна замовити онлайн. Її випустять тиражем у 35 000 штук.

Нагадаємо: Український оперний співак Василь Сліпак, який служив у ДУК "Правий сектор", загинув від кулі снайпера в районі Луганського 29 червня 2016 року.

Про Сліпка знято фільм "МІФ". Сліпак довго жив і виступав у Франції. Під час Євромайдану він волонтерив у Парижі, а потім подався воювати за суверенітет України на Донбас, де загинув.

В лютому 2017 року указом п’ятого президенті України Петра Порошенка Сліпаку було присвоєно звання Герой України посмертно.