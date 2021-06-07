Намагався вчинити теракт: на Луганщині затримали агента ФСБ РФ

На Луганщині правоохоронці затримали завербованого ФСБ РФ громадянина України, який планував вчинити теракт і підірвати автомобіль керівника наукового інституту Харкова.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора, СБУ

Деталі: Українець проходив військову службу у лавах так званої "народної міліції ЛНР", а з 2020 року його завербували співробітники ФСБ РФ для "розвідувально-підривної діяльності" в Україні.

Дослівно ОГП: "Він через пособників намагався отримати таємну інформацію наукового інституту Харкова щодо новітньої військової техніки та програм розробок використання безпілотних літальних апаратів, однак одного з його спільників у лютому 2021 році було затримано.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, чоловік прибув з території РФ до міста Сєвєродонецька, де планував здійснити терористичний акт шляхом закладення саморобного вибухового пристрою, заздалегідь підготовленого кураторами ФСБ РФ, до автомобіля керівника інституту".

Правоохоронці повідомляють, що у ході спецоперації попередили вчинення теракту та затримали агента ФСБ Російської Федерації.

Чоловіка затримали після закладення та спроби приведення в дію вибухівки.

Наразі йому повідомили про підозру у вчиненні закінченого замаху на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 258 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.